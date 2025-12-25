Айзейя Томас о Йокиче: «Он пасует на уровне Мэджика Джонсона»

«Что делает Джокера уникальным и почему он лидирует в лиге по количеству результативных передач. То, что, хотя он и может забивать из-под кольца и получать мяч в “краске”, он также получает его на дуге прямо напротив кольца [top of the key]. Большинство центровых не получают мяч в этой точке площадки. В этом месте они только могут передавать его в руки другим парням [handoff].