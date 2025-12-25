Аналитик Тодд Уайтхед выложил схему с лидерами НБА по количеству попаданий с основных позиций на площадке в этом регулярном сезоне. За основу была взята сетка с бросковыми точками размерами примерно 60 на 60 см.
Дерозан, Гилджес-Александер и Йокич — среди лидеров по точным броскам с определенных позиций на площадке
