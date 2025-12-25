Чарльз Баркли о матчах НФЛ на Рождество: «Роджер Гуделл и эти свиньи из НФЛ теперь хотят захватить каждый день недели»

«НФЛ стала жадной и начала добавлять матчи на Рождество. Раньше этот день был только нашим, но Роджер Гуделл и эти свиньи из НФЛ теперь хотят захватить каждый день недели. Рождество — это день НБА», — заявил Баркли в эфире Inside the NBA.