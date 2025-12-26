Антон Юдин о поражении от ЦСКА: «Опять дали слишком много свободы Мело Тримблу»

Шансы в конце были, но мы ими не воспользовались. Но ключевыми, повторюсь, были те пять минут во второй четверти. Я сказал команде, что большую часть матча мы играли достаточно хорошо. Но чтобы побеждать команды, которые находятся наверху турнирной таблицы, нужно показывать такую игру на протяжении всех 40 минут и не проваливаться так сильно в отдельные отрезки", — заявил Юдин.