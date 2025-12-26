Остин Ривз не вышел на вторую половину матча против «Хьюстона» из-за боли в икроножной мышце

Ранее Ривз уже пропустил три игры из-за того, что в клубе охарактеризовали как легкое растяжение левой икроножной мышцы. Во вторник он вернулся в строй и набрал 17 очков за 22 минуты, выйдя со скамейки запасных в матче против «Финикса».