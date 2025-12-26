Проблемы с травмами бедра у Даррина Петерсона могут повлиять на расстановку сил на драфте-2026

Петерсон смог пока что отыграть только 4 матча, набирая 19,3 очка, 3,8 подбора и 2,8 передачи при 42,3% точности из-за дуги. Защитник не играет с 13 декабря.
У баскетболиста уже были проблемы с квадрицепсом и задней поверхностью бедра.
«Его семья приняла решение, с которым я полностью согласен, что он должен быть готов на все 100% перед возвращением», — поделился главный тренер Билл Селф.
«Травмы никогда не помешают его выбору на драфте. Надо просто посоветоваться со своими медиками. Если ситуация не будет критической, он уйдет в Топ-2», — обрисовал ситуацию один скаут НБА.
«Петерсону нужно возвращаться на площадку. И как можно быстрее», — высказал альтернативную позицию скаут другого клуба.
Среди ряда букмекеров шансы Эй Джей Дибанцы на 1-й номер стали лидирующими.