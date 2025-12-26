Ричмонд
Проблемы с травмами бедра у Даррина Петерсона могут повлиять на расстановку сил на драфте-2026

Защитник Канзаса Даррин Петерсон считался фаворитом драфта-2026 НБА на ранней стадии сезона. Проблемы со здоровьем у игрока могут повлиять на расстановку сил среди будущих первых номеров.

Источник: Спортс"

Петерсон смог пока что отыграть только 4 матча, набирая 19,3 очка, 3,8 подбора и 2,8 передачи при 42,3% точности из-за дуги. Защитник не играет с 13 декабря.

У баскетболиста уже были проблемы с квадрицепсом и задней поверхностью бедра.

«Его семья приняла решение, с которым я полностью согласен, что он должен быть готов на все 100% перед возвращением», — поделился главный тренер Билл Селф.

«Травмы никогда не помешают его выбору на драфте. Надо просто посоветоваться со своими медиками. Если ситуация не будет критической, он уйдет в Топ-2», — обрисовал ситуацию один скаут НБА.

«Петерсону нужно возвращаться на площадку. И как можно быстрее», — высказал альтернативную позицию скаут другого клуба.

Среди ряда букмекеров шансы Эй Джей Дибанцы на 1-й номер стали лидирующими.