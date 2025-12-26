Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин: «Предупреждал команду — нельзя расслабляться, нужно включаться с первых секунд»

"Поздравляем команду из Самары с победой. Видимо, сегодня они сильнее хотели победить. Я предупреждал свою команду об их составе. Несмотря на отсутствие трёх ключевых игроков, нельзя расслабляться, нужно включаться в игру с первых секунд. Видимо, в начале мы где-то недодали, позволили сопернику почувствовать ритм игры.