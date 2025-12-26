Ричмонд
«Плохая первая игра». Фанаты «Партизана» освистали Паркера и Джонса в дебютном проигранном матче Пеньярройи и Пэйна

«Партизан» крупно проиграл «Маккаби» в Евролиге у себя дома (87:112). Матч стал дебютным для главного тренера Жоана Пеньярройи и защитника Кэмерона Пэйна.

Источник: Спортс"

Пэйн набрал 15 очков (5 из 8 с игры, 4 из 6 из-за дуги) и 6 передач за 24,1 минуты, став самым результативным в своей команде.

Перед игрой во время представления своих игроков трибуны освистали Джабари Паркера и Тайрика Джонса, заставив последнего после матча устроить перепалку с ними.

Паркер не получил игрового времени.

"Плохая первая игра для меня. Но моя работа требует спокойствия. Мне нужно время, чтобы все проанализировать. 2−3 недели на полную оценку, после которой мы с руководителями обсудил ситуацию и последствия. Сейчас сложно быть оптимистичным.

Нам придется изменить всю психологию команды. От игроков до тренерского штаба", — заключил Пеньярройя.