«Плохая первая игра». Фанаты «Партизана» освистали Паркера и Джонса в дебютном проигранном матче Пеньярройи и Пэйна

"Плохая первая игра для меня. Но моя работа требует спокойствия. Мне нужно время, чтобы все проанализировать. 2−3 недели на полную оценку, после которой мы с руководителями обсудил ситуацию и последствия. Сейчас сложно быть оптимистичным.