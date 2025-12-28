Ричмонд
«День перенастройки и восстановления связей». «Лейкерс» провели командную встречу

Баскетболисты и тренеры «Лейкерс» в субботу провели общекомандное собрание, чтобы обсудить накопившиеся вопросы.

Источник: Sports

У калифорнийского клуба три поражения подряд и шесть в последних десяти встречах. Все десять поражений в этом сезоне были с разницей не менее 10 очков. Один из ведущих игроков команды Остин Ривз выбыл как минимум на месяц из-за мышечной травмы.

После поражения от «Рокетс» в Рождество главный тренер «озерников» Джей Джей Редик публично раскритиковал усилия и настрой команды. До встречи с игроками он пообещал, что это будет «не самое приятное» мероприятие, отметив, что собрание при этом должно помочь команде в исправлении ситуации.

Как отмечает обозреватель ESPN Дэйв Макменамин, после встречи и редкой продолжительной тренировки в субботу Редик выглядел во время общения с журналистами значительно более сдержанным, чем после поражения от «Хьюстона».

«Я всегда сперва смотрю в зеркало. И думаю, что игроку или тренеру легко сказать: “Это вина того парня” или “Мы не можем что-то нормально сделать, потому что тактика неправильная”.

Была ли встреча неприятной? Правда неприятна. Поэтому нужно выкладывать все как есть, вот и все.

Но вместо того чтобы обвинять друг друга, мы провели день перенастройки и восстановления связей.

Сперва утром состоялось отличное совещание тренерского штаба. Мы пришли очень рано и встретились с игроками, это было очень позитивно, и мы также прислушались к ним. Мы получили возможность выслушать игроков и понять, что им нужно", — заявил Редик.