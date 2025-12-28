Никола Вучевич об инциденте с Адетокумбо: «Видимо, Янниса взбесило, что “Буллс” не хотят его выменивать»

«Это просто неуважение к игре. Я даже ничего толком не сказал ему сразу после. Просто сказал: “Чувак, ты же лучше этого”. И тут все как-то само собой началось… Просто матч уже был закончен, зачем этот данк? Он не должен был делать этого. Вопрос уважения», — считает защитник «Чикаго» Коби Уайт.