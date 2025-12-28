Ричмонд
Джей Джей Редик: «После возвращения Леброна у нас нет прежней организованности в атаке. Вина на мне»

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик в числе главных проблем команды во время неудачного отрезка в чемпионате назвал игру в атаке после возвращения в состав Леброна Джеймса.

Источник: Спортс"

"После возвращения Леброна у нас нет прежней организованности в атаке. Слишком много случайных владений. Вина на мне.

В общем, у нас есть эти три проблемы: подход к защите, общий подход к делу и организация в атаке", — заявил Редик.

Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
