Кендрик Перкинс о Леброне и «Лейкерс»: «Их отношения исчерпали себя»

«Их отношения исчерпали себя, и им нужно найти решение. Решение заключается в том, чтобы он снял с себя форму “Лейкерс”.
Когда он не вовлечен в процесс или испытывает какие-то негативные чувства, это отражается на языке тела. Во время матча с «Рокетс» его язык тела был очень красноречив. Леброн был не вовлечен.
Он знает, что этому составу не хватает ресурсов. Рич Пол только что сказал в подкасте, что «Лейкерс» не являются реальными претендентами на титул. Рич Пол — агент Леброна Джеймса, а значит, они оба так считают", — констатировал бывший игрок НБА.
