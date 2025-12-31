Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Егор Дёмин о встрече со Стефеном Карри: «Этот момент я точно запомню на всю жизнь»

Российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин поделился эмоциями после своего последнего матча в уходящем году — встречи с «Голден Стэйт».

Источник: Спортс"

"Крайний матч в 2025 году стал для меня особенным. Я говорю о вчерашнем матче, а конкретно о встрече на одном паркете с человеком, которого я смотрел все детство по телевизору, который выигрывал не один финал НБА и который точно изменил эту игру — Стефеном Карри.

На этот матч я выходил с особым чувством, схожим с исполнением мечты. После игры нам удалось немного пообщаться. Я выразил Стефу свое уважение, а он пожелал мне успехов.

Этот момент я точно запомню на всю жизнь", — поделился 19-летний баскетболист.

«Бруклин» уступил «Голден Стэйт» со счетом 107:120. Егор Дёмин набрал 23 очка, реализовав 7 из 14 трехочковых бросков. У Стефена Карри — 27 очков (5 из 12 трехочковых).