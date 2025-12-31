Егор Дёмин о встрече со Стефеном Карри: «Этот момент я точно запомню на всю жизнь»

"Крайний матч в 2025 году стал для меня особенным. Я говорю о вчерашнем матче, а конкретно о встрече на одном паркете с человеком, которого я смотрел все детство по телевизору, который выигрывал не один финал НБА и который точно изменил эту игру — Стефеном Карри.
На этот матч я выходил с особым чувством, схожим с исполнением мечты. После игры нам удалось немного пообщаться. Я выразил Стефу свое уважение, а он пожелал мне успехов.
Этот момент я точно запомню на всю жизнь", — поделился 19-летний баскетболист.
«Бруклин» уступил «Голден Стэйт» со счетом 107:120. Егор Дёмин набрал 23 очка, реализовав 7 из 14 трехочковых бросков. У Стефена Карри — 27 очков (5 из 12 трехочковых).