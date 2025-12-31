Егор Дёмин о встрече со Стефеном Карри: «Этот момент я точно запомню на всю жизнь»

"Крайний матч в 2025 году стал для меня особенным. Я говорю о вчерашнем матче, а конкретно о встрече на одном паркете с человеком, которого я смотрел все детство по телевизору, который выигрывал не один финал НБА и который точно изменил эту игру — Стефеном Карри.