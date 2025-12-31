Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Седрик Кауард оформил крупный дабл-дабл (28+16), обновив личные рекорды по очкам и подборам

«Мемфис» уступил «Сиксерс» в овертайме (136:139).

Новичок «Гриззлис» форвард Седрик Кауард обновил личные рекорды по результативности и подборам.

Кауард оформил дабл-дабл — 28 очков, 16 подборов (6 в атаке) и 4 передачи, реализовав 10 из 16 бросков с игры, 2 из 4 трехочковых и 6 из 6 штрафных.