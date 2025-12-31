Седрик Кауард оформил крупный дабл-дабл (28+16), обновив личные рекорды по очкам и подборам

Новичок «Гриззлис» форвард Седрик Кауард обновил личные рекорды по результативности и подборам.
Кауард оформил дабл-дабл — 28 очков, 16 подборов (6 в атаке) и 4 передачи, реализовав 10 из 16 бросков с игры, 2 из 4 трехочковых и 6 из 6 штрафных.
«Мемфис» уступил «Сиксерс» в овертайме (136:139).
Новичок «Гриззлис» форвард Седрик Кауард обновил личные рекорды по результативности и подборам.
Кауард оформил дабл-дабл — 28 очков, 16 подборов (6 в атаке) и 4 передачи, реализовав 10 из 16 бросков с игры, 2 из 4 трехочковых и 6 из 6 штрафных.