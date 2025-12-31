Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ник Янг: «Лейкерс» — лучшие среди дерьмовых команд лиги"

«Лейкерс» идут в шестерке лучших на Западе НБА с результатом 20−10 и 5−5 в последних 10 матчах.

Источник: Спортс"

«Лейкерс» — лучшие среди дерьмовых команд лиги на данный момент. Когда они встречаются с действительно интересными командами, они выглядят реально плохо. Против тех, кто может доставить им проблемы. «Хьюстон», «Оклахома» и тому подобные. «Лейкерс» не дотягивают до их уровня.

Есть критерий, который отделяет их от претендентов на титул. Все в составе лучших команд четко понимают свое место и задачи. Знают, кто звезда, кто будет брать на себя броски в ходе матча и в ключевые моменты", — заявил бывший баскетболист Ник Янг на подкасте.