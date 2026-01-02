«Голден Стэйт», «Чикаго», «Милуоки» и «Детройт» считаются претендентами на Майкла Портера

Фишер добавил, что на данный момент «Нетс» выслушивают предложения по Портеру, а не активно выставляют его на обмен. «Бруклину» было бы выгоднее подождать до межсезонья с любыми перемещениями форварда, чтобы иметь возможность использовать его контракт в случае собственной агрессивной работы на рынке летом.