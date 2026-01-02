Реджи Миллер в прямом эфире раскритиковал Луку Дончича за игру в защите: «Он даже одного шага не сделал»

Один из комментаторов игры, член Зала славы Реджи Миллер резко раскритиковал звезду «Лейкерс» Луку Дончича за его бездействие в обороне после одного из эпизодов, который несколько раз показали в повторе.
"Я хочу кое-что сказать. Посмотрите на Луку в этом моменте. Лука, это нормально, если ты немного сместишься и поможешь. Что он делает? Он просто вскидывает руки вверх. Меня бы это сильно разочаровало.
И я люблю Луку. Он же лидирует по количеству голосов болельщиков на Матч всех звезд, верно? Но ты должен лучше играть в защите. Это иллюстрация всего сезона «Лейкерс». Посмотрите, он даже одного шага не делал", — сказал Миллер.
Обилие повторов этого момента обусловлено тем, что Джейлен Дюрен ударил Джейка Ларэвию локтем по голове, поэтому Дончич и вскинул руки вверх.
После старта 15−4 «Лейкерс» одержали лишь 5 побед при 7 поражениях в декабре и опустились на 5-е место в Западной конференции.