Джейлен Браун: «При все уважении, но ШГА и Брансон не были лучше меня в декабре»

«Не хочу сказать про них ничего плохого, при все уважении к ним, но ШГА и Брансон не были лучше меня в декабре», — заявил Браун.
«Селтикс» завершили декабрь с результатом 10−3.
Лидер «Бостона» Джейлен Браун во время стрима отреагировал на новость о признании Шэя Гилджес-Александера и Джейлена Брансона лучшими игроками декабря в НБА.
