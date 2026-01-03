Рэджон Рондо о единственном случае, когда он чувствовал себя беспомощным на площадке: «Против Леброна в 6-м матче»

По словам Рондо, такое случилось в 6-матче финала Востока 2012 года, когда представлявший «Майами» Леброн Джеймс спас свою команду от вылета из плей-офф (45 очков, 15 подборов и 5 передач).
"В тот вечер у нас не было ответа на действия Брона. Сколько он там набрал, 45 или 46? Мы все были бессильны что-либо сделать.
Это был болезненный момент, потому что обычно мы всегда находили выход из разных ситуаций, но тогда мне все стало понятно просто по его глазам. Как мне кажется, тот матч вывел наследие и карьеру Джеймса на новый уровень", — считает Рондо.
Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше