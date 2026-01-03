Макс Кристи о пользе от Энтони Дэвиса: «Его защитное присутствие не всегда отражается в протоколе»

Дэвис ранее вернулся в состав после травмы, набрав 13 очков и 8 подборов в проигранном матче с «Сиксерс».
"Его защитное присутствие не всегда отражается в статистическом протоколе.
Способность Эй Ди останавливать атакующих игроков заставляет их задумываться перед каждым броском, когда они двигаются к нашему кольцу.
Еще один важный аспект его игры — умение и готовность пасовать. Соперник часто пытается ставить против Энтони дабл-тим. В таких ситуациях он часто находит открытых партнеров, что важно для нашей команды", — считает Кристи.