Девин Букер забросил победный трехочковый с сопротивлением Алекса Карузо и Лугенца Дорта

Лидер «Финикса» Девин Букер стал автором победного попадания в матче против «Оклахомы». Звезда «Санс» реализовал трехочковый, несмотря на опеку со стороны лучших защитников «Тандер» Алекса Карузо и Лугенца Дорта, оставив сопернику 0,7 секунды на ответ. Попытка Эджея Митчелла спасти матч в последней атаке не стала успешной.

По итогам матча на счету Букера 24 очка (5 из 11 с игры, 1 из 4 из-за дуги, 13 из 15 штрафных), 6 подборов и 9 передач.

«Санс» нанесли «Тандер» всего шестое поражение текущего сезона (108:105).