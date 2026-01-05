Спенсер Динуидди и «Бавария» расторгли контракт по взаимному согласию

Из-за серьезной болезни одного из членов его семьи Динуидди был вынужден с согласия руководства клуба вылететь в США незадолго до Рождества.
«Я хочу поблагодарить организацию, команду и болельщиков; несмотря на сложный период сезона, я чувствовал себя в Мюнхене очень комфортно. Однако, к сожалению, в данный момент я не могу играть», — заявил Динуидди.
Опытный игрок НБА переехал в Германию в октябре, что стало для него первым европейским опытом. Он провел одиннадцать матчей в Евролиге и, набирая в среднем 11,7 очка (и 2,9 передачи за игру), стал вторым по результативности баскетболистом «Баварии» после Андреаса Обста (12,6 очка).