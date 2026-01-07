Ричмонд
Трей Мерфи установил личный рекорд в 42 очка в матче с «Лейкерс»

Форвард «Нового Орлеана» Трей Мерфи показал лучшую игру в карьере. В матче против «Лейкерс» он установил личный рекорд результативности.

Источник: Спортс"

Мерфи набрал 42 очка (14 из 26 с игры, 6 из 17 из-за дуги, 8 из 9 с линии), а также добавил 5 подборов и 3 передачи.

Несмотря на его выдающееся выступление, «Пеликанс» не справились с «Лейкерс» и проиграли со счетом 103:111.