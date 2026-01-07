Леброн Джеймс о Луке Дончиче: «Ему не нужно подстраивать свою игру под меня. Лука — лицо этого клуба»

«Луке не нужно подстраивать свою игру под меня. Он — лицо этого клуба, 27-летний лидер команды. Это нам нужно адаптировать свою игру под него и понять, как выстроить команду вокруг него», — заявил 41-летний ветеран.
Леброн Джеймс и Лука Дончич набрали по 30 очков и принесли «Лейкерс» победу над "Новым Орлеаном.
