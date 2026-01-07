Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Леброн Джеймс о Луке Дончиче: «Ему не нужно подстраивать свою игру под меня. Лука — лицо этого клуба»

Леброн Джеймс в комментарии после матча с «Новым Орлеаном» ясно дал понять: в «Лейкерс» Лука Дончич занимает ключевую позицию, а задача партнеров — адаптироваться к его стилю игры.

Источник: Спортс"

«Луке не нужно подстраивать свою игру под меня. Он — лицо этого клуба, 27-летний лидер команды. Это нам нужно адаптировать свою игру под него и понять, как выстроить команду вокруг него», — заявил 41-летний ветеран.

Леброн Джеймс и Лука Дончич набрали по 30 очков и принесли «Лейкерс» победу над "Новым Орлеаном.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше