«Уорриорз» готовы оставить Джонатана Кумингу в составе, если не получат выгодного предложения

«Источники в клубе сообщают, что “Уорриорз” готовы сохранить Кумингу, если не получат выгодного предложения. Это может быть частью стратегической линии, хотя и сопряжено с риском: в текущем сезоне Куминга, получающий 22,5 миллиона долларов, практически не попадает в ротацию главного тренера Стива Керра — за последний месяц он провел на площадке всего 10 минут», — отметил Слэйтер.