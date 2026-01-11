Ричмонд
Шредер дисквалифицирован НБА на 3 матча попытку ударить Дончича после игры

НБА отстранила защитника «Сакраменто» Денниса Шредера на три матча за попытку ударить звезду «Лейкерс» Луку Дончича после поражения «Кингз» в Лос-Анджелесе 28 декабря.

Источник: Спортс"

Дончич и Шредер обменивались колкостями в разные моменты матча. Во время тайм-аута словенец подразнил оппонента, сказав, что тому следовало «подписать тот самый контракт», имея в виду 4-летнее предложение на 82 миллиона долларов от «Лейкерс», от которого немец отказался несколько лет назад.

К концу игры баскетболисты перестали конфликтовать. Но Шредер покинул гостевую раздевалку Crypto.com Arena, встретил Дончича, и страсти снова вспыхнули в туннеле со стороны скамейки запасных хозяев.

Через сорок минут после финальной сирены Шредер набросился на Дончича, сказав ему, что тот не может называть его «сукой» на площадке и делать вид, что все в порядке за ее пределами. НБА установила, что Деннис пытался ударить обидчика.