Шредер дисквалифицирован НБА на 3 матча попытку ударить Дончича после игры

Дончич и Шредер обменивались колкостями в разные моменты матча. Во время тайм-аута словенец подразнил оппонента, сказав, что тому следовало «подписать тот самый контракт», имея в виду 4-летнее предложение на 82 миллиона долларов от «Лейкерс», от которого немец отказался несколько лет назад.
К концу игры баскетболисты перестали конфликтовать. Но Шредер покинул гостевую раздевалку Crypto.com Arena, встретил Дончича, и страсти снова вспыхнули в туннеле со стороны скамейки запасных хозяев.
Через сорок минут после финальной сирены Шредер набросился на Дончича, сказав ему, что тот не может называть его «сукой» на площадке и делать вид, что все в порядке за ее пределами. НБА установила, что Деннис пытался ударить обидчика.