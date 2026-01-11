Егор Дёмин делал уроки под матчи Джеймса Хардена: «Слежу за его игрой с детства»

"После вчерашней игры мама показала мне это фото. Решил поделиться с вами.
Фото называется «делаю уроки под игры Джеймса Хардена»?
Джеймс Харден — уникальный талант. Один из лучших игроков в истории по игре в изоляции. Очень сложно против него защищаться.
В общем, слежу за его игрой с детства?", — написал россиянин.
Дёмин встретился с Харденом на площадке во вчерашнем матче «Бруклина» с «Клипперс», который завершился победой «парусников» — 121:105.
Харден стал самым результативным игроком матча с 31 очком, новичок «Нетс» ответил своими 19 очками.