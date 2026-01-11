Яннис попросил у Леброна майку и носил ее после игры. Танасису досталась джерси Бронни Джеймса

После завершения встречи Яннис попросил у Леброна его игровую майку, его просьба была удовлетворена.
«Яннис вошел в раздевалку “Бакс” в майке Леброна Джеймса. У его брата Танасиса была майка Бронни Джеймса.
У Янниса уже имелась майка Бронни с предыдущей игры. Видимо, он просто попросил их", — написала инсайдер ESPN Рамона Шелберн.
