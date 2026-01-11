Ричмонд
Яннис попросил у Леброна майку и носил ее после игры. Танасису досталась джерси Бронни Джеймса

«Милуоки» в пятницу одержал гостевую победу над «Лейкерс» (105:101), Яннис Адетокумбо дважды подряд удачно отзащищался против Леброна Джеймса в ключевых владениях.

Источник: Спортс"

После завершения встречи Яннис попросил у Леброна его игровую майку, его просьба была удовлетворена.

«Яннис вошел в раздевалку “Бакс” в майке Леброна Джеймса. У его брата Танасиса была майка Бронни Джеймса.

У Янниса уже имелась майка Бронни с предыдущей игры. Видимо, он просто попросил их", — написала инсайдер ESPN Рамона Шелберн.

