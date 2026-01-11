Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стив Нэш о проблемах развития баскетбола в США: «У нас действует принцип “заплати, чтобы играть”. В Европе же игра бесплатна»

Прославленный экс-игрок НБА Стив Нэш считает, что существующий в Европе порядок вещей больше способствует развитию баскетболистов, в то время как в США все упирается в финансовый вопрос.

«В Штатах действует принцип “заплати, чтобы играть”. Капитализм — это замечательно, но не для развития игроков. В Европе игра бесплатна. Там нет скрытых мотивов, и нет такого, что “нам нужно побеждать, иначе ребенок уйдет в другой клуб”. Здесь же все полностью коммерциализировано», — заявил Нэш.