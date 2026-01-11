Стив Нэш о проблемах развития баскетбола в США: «У нас действует принцип “заплати, чтобы играть”. В Европе же игра бесплатна»

«В Штатах действует принцип “заплати, чтобы играть”. Капитализм — это замечательно, но не для развития игроков. В Европе игра бесплатна. Там нет скрытых мотивов, и нет такого, что “нам нужно побеждать, иначе ребенок уйдет в другой клуб”. Здесь же все полностью коммерциализировано», — заявил Нэш.