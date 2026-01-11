Стив Керр: «Повезло, что мама не следит за НБА. А то бы спрашивала про Кумингу»

«Пару лет назад мы играли в Вашингтоне, моя мама что-то видела и подумала, что нашим соперником был “Сиэтл”. Она так и спросила: “Это “Сиэтл” у вас?” (улыбается). И это ее характеризует — она не следит за НБА. И мне повезло с этим. Мне не приходится беспокоиться о том, что мама позвонит и спросит про Кумингу или нашу ротацию, про стратегию. Моя мама никогда не спрашивает об этом. И что-то мне подсказывает, что Дрэймонду повезло меньше, его мама это делает. Там совсем другая история», — поделился Керр с улыбкой.