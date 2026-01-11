«Атланта» в прошлом году отклонила предложение «Торонто» по Янгу, включавшее Куикли и драфт-пики

«Торонто» предлагал пакет, включающий Куикли и драфт-пики, еще до февральского дедлайна прошлого года, а также сохранял определенный интерес к Янгу в этом сезоне. Однако, по словам источников, «Хоукс» не были заинтересованы в Куикли, учитывая будущие выплаты по контракту. «Атланта» твердо решила отдать приоритет гибкости, которая у клуба теперь есть, получив в качестве ключевого актива в сделке с Трэем истекающую зарплату Си Джей Макколлума в размере 30,7 миллиона долларов", — написал инсайдер Джейк Фишер.