Джейлен Браун раскритиковал судей после поражения от «Сперс»: «Назначьте мне штраф»

Мы играем жестко. Мы упорно отрабатываем в защите, а они вознаграждают другую команду фолами за прикосновение. Мы лезем под кольцо, но им все сходит с рук… Каждый раз, когда мы играем против хорошей команды, уровень непоследовательности просто зашкаливает. Я готов принять этот чертов штраф. Кертис [Блэйр], все эти парни с ним, они сегодня были ужасны. Мне все равно. Они могут оштрафовать меня на любую сумму. Это безумие", — подвел итог Браун.