«Клипперс» отыгрались с «-19», «Детройт» допустил 12 потерь в четвертой четверти

В четвертой четверти разрыв достигал 14 очков, однако «Клипперс» удалось вернуться в игру и одержать итоговую победу благодаря 12 потерям соперника.
Звездный форвард «парусников» Кавай Ленард стал самым результативным игроком матча с 26 очками (8 из 13 с игры). Форвард Джон Коллинз добавил 26 очков.
«Пистонс» играли без Кейда Каннингема (запястье), Айзейи Стюарта (болезнь), Тобайаса Харриса (бедро) и Джейлена Дюрена (голеностоп). Таким образом, в составе «Детройта» не было трех лучших бомбардиров, трех из четырех лучших подбирающих и трех лучших блокирующих. Самым результативным игроком «Пистонс» в матче стал Данкан Робинсон с 20 очками.
«Клипперс» выиграли 9-й из последних 11 матчей — 98:92.