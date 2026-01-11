«Клипперс» отыгрались с «-19», «Детройт» допустил 12 потерь в четвертой четверти

«Пистонс» играли без Кейда Каннингема (запястье), Айзейи Стюарта (болезнь), Тобайаса Харриса (бедро) и Джейлена Дюрена (голеностоп). Таким образом, в составе «Детройта» не было трех лучших бомбардиров, трех из четырех лучших подбирающих и трех лучших блокирующих. Самым результативным игроком «Пистонс» в матче стал Данкан Робинсон с 20 очками.