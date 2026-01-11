Кендрик Перкинс: «Ламело кричал про главного тренера своей команды “К черту этого мазафакера” после матча»

Мы говорим о баскетболисте, который является лицом организации, игроке, который привлекает зрителей, продает кроссовки. И вы переводите его на скамейку запасных? Мои источники говорят, что после матча Ламело крикнул в туннеле: «К черту этого мазафакера!» в адрес тренера. Они вообще не на одной волне", — констатировал бывший игрок НБА.