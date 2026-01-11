Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кендрик Перкинс: «Ламело кричал про главного тренера своей команды “К черту этого мазафакера” после матча»

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс описал тревожную динамику отношений между Ламело Боллом и главным тренером «Шарлотт» Чарльзом Ли.

Источник: Спортс"

«Хорнетс» придется принять решение. Либо менять Ламело, либо увольнять тренера. Эти двое не ладят друг с другом. Они не сработались, и тренер чувствует, что Ламело — не его человек.

Мы говорим о баскетболисте, который является лицом организации, игроке, который привлекает зрителей, продает кроссовки. И вы переводите его на скамейку запасных? Мои источники говорят, что после матча Ламело крикнул в туннеле: «К черту этого мазафакера!» в адрес тренера. Они вообще не на одной волне", — констатировал бывший игрок НБА.