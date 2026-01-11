«Пришло время наигрывать своих людей». Президент «Уралмаша» анонсировал смену курса: ставка на россиян и сокращение числа легионеров

«Цели сейчас скорректированы. Планируем расстаться с людьми, которые забыли, где они находятся. У некоторых сложилось отношение: “Все хорошо — игры реже, деньги те же”. Наша задача сейчас — подготовить команду к будущему сезону.
Планируем изменения и будем делать ставку на своих игроков, на россиян. Пришло время наигрывать своих людей. Они могут играть не хуже иностранцев. К примеру, МБА — там ведь играют далеко не юноши. Возьмите Трушкина, Воронова, Зубкова — хорошо играют, команда идет. Думаю, у них есть все шансы в этом году выиграть Кубок России.
Важно подготовиться к плей‑офф Лиги ВТБ и достойно доиграть Winline Basket Cup — это большой опыт. Но еще раз повторю: будем формировать команду в основном из наших игроков.
В следующем сезоне у нас вместо шести иностранцев будет только четверо, но это будут квалифицированные баскетболисты«, — заявил президент “Уралмаша” в интервью официальному сайту клуба.