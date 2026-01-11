Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Пришло время наигрывать своих людей». Президент «Уралмаша» анонсировал смену курса: ставка на россиян и сокращение числа легионеров

Руководство «Уралмаша» готовится к серьезному обновлению состава перед новым сезоном. Президент клуба Виктор Ганиенко назвал главный приоритет: команда будет делать ставку на российских игроков.

Источник: Спортс"

«Цели сейчас скорректированы. Планируем расстаться с людьми, которые забыли, где они находятся. У некоторых сложилось отношение: “Все хорошо — игры реже, деньги те же”. Наша задача сейчас — подготовить команду к будущему сезону.

Планируем изменения и будем делать ставку на своих игроков, на россиян. Пришло время наигрывать своих людей. Они могут играть не хуже иностранцев. К примеру, МБА — там ведь играют далеко не юноши. Возьмите Трушкина, Воронова, Зубкова — хорошо играют, команда идет. Думаю, у них есть все шансы в этом году выиграть Кубок России.

Важно подготовиться к плей‑офф Лиги ВТБ и достойно доиграть Winline Basket Cup — это большой опыт. Но еще раз повторю: будем формировать команду в основном из наших игроков.

В следующем сезоне у нас вместо шести иностранцев будет только четверо, но это будут квалифицированные баскетболисты«, — заявил президент “Уралмаша” в интервью официальному сайту клуба.