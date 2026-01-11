«Пришло время наигрывать своих людей». Президент «Уралмаша» анонсировал смену курса: ставка на россиян и сокращение числа легионеров

Планируем изменения и будем делать ставку на своих игроков, на россиян. Пришло время наигрывать своих людей. Они могут играть не хуже иностранцев. К примеру, МБА — там ведь играют далеко не юноши. Возьмите Трушкина, Воронова, Зубкова — хорошо играют, команда идет. Думаю, у них есть все шансы в этом году выиграть Кубок России.