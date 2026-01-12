Ричмонд
Дени Авдия травмировал спину в бесконтактной ситуации и не смог доиграть матч

Форвард «Портленда» Дени Авдия не смог доиграть матч против «Нью-Йорка», получив травму спины.

Источник: Спортс"

За 2 минуты до конца четвертой четверти Авдия выпрыгнул, чтобы забрать подбор на своем щите, но после приземления тут схватился за спину. «Блэйзерс» взяли тайм-аут, а форвард тут же отправился в раздевалку и не вернулся на площадку.

После матча Авдия заявил, что с ним «ничего серьезного» не произошло.

«Я не слишком беспокоюсь, ведь я крепкий парень. Со мной все будет в порядке», — заявил игрок.

За 38 минут на паркете лидер «Портленда» успел набрать 25 очков, 5 подборов и 4 передачи. Победная 5-матчевая серия «Блэйзерс» прервалась — 114:123.