Руди Гобер едва не травмировал Виктора Вембаньяму и получил неспортивный, технический и дисквалификацию

В одном из эпизодов матча против «Сан-Антонио» центровой «Миннесоты» Руди Гобер прыгнул в зону приземления центрового «Сперс» Виктора Вембаньямы, из-за чего тот приземлился на ногу Гобера и едва не получил травму.

Источник: Спортс"

В одном из эпизодов матча против «Сан-Антонио» центровой «Миннесоты» Руди Гобер прыгнул в зону приземления центрового «Сперс» Виктора Вембаньямы, из-за чего тот приземлился на ногу Гобера и едва не получил травму. После свистка Гобер пошел в сторону своей скамейки и столкнулся с одним из арбитров.

После просмотра повтора судьи выписали баскетболисту «Вулвс» непортивный фол 1-й степени и техническое замечание за контакт с рефери.

Заработав 5-й неспортивный фол в текущем сезоне, Гобер получил автоматическую дисквалификацию на следующий матч «Миннесоты» (против «Милуоки»).