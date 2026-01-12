Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евролига официально уведомила НБА о возможном судебном иске

Евролига направила НБА официальное уведомление о том, что может инициировать судебные разбирательства в связи с переговорами американской лиги с европейскими клубами.

Источник: Спортс"

По информации Eurohoops, Евролига выражает протест против того, что НБА ведет переговоры с клубами, уже подписавшими долгосрочные соглашения об участии в главном европейском турнире.

Клубы, уже подтвердившие участие в Евролиге через долгосрочные контракты, считаются связанными действующими обязательствами. Любые переговоры о переходе в альтернативный турнир могут расцениваться как нарушение договорных условий. В связи с этим Евролига рассматривает возможность судебной защиты своих интересов.

Сообщается, что представители НБА и ФИБА уже провели переговоры, в числе прочих, с мадридским «Реалом», «Барселоной» и «Фенербахче», хотя окончательных решений со стороны этих клубов пока не принято.