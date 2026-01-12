Евролига официально уведомила НБА о возможном судебном иске

По информации Eurohoops, Евролига выражает протест против того, что НБА ведет переговоры с клубами, уже подписавшими долгосрочные соглашения об участии в главном европейском турнире.
Клубы, уже подтвердившие участие в Евролиге через долгосрочные контракты, считаются связанными действующими обязательствами. Любые переговоры о переходе в альтернативный турнир могут расцениваться как нарушение договорных условий. В связи с этим Евролига рассматривает возможность судебной защиты своих интересов.
Сообщается, что представители НБА и ФИБА уже провели переговоры, в числе прочих, с мадридским «Реалом», «Барселоной» и «Фенербахче», хотя окончательных решений со стороны этих клубов пока не принято.