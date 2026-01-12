Бретт Сигел: «Уорриорз» готовы отдать за Портера Кумингу, Муди, Хилда и один пик 1-го раунда"

«Первые сигналы от “Уорриорз” говорят о том, что они не хотят отдавать более одного пика 1-го раунда за Портера, особенно учитывая, что такая сделка уже будет включать Джонатана Кумингу и Мозеса Муди. Говоря о Муди, “Уорриорз” открыты к его обмену до дедлайна, поскольку он не совершил того прогресса, на который надеялись многие в руководстве клуба.