Джейлен Уильямс: «Я считал себя своим главным критиком. Но, похоже, это Twitter»

"Я считал себя своим главным критиком. Но, похоже, это Twitter. Я просто живу днем за днем. Тренер Марк [Дэйгнолт] правильно говорит: потребуется время.
У меня необычная ситуация: не так много людей получают такую травму и тем более переносят подобную операцию дважды. Поэтому я смотрю на это как на возможность показать тем, кто столкнется с подобным, что через это можно пройти.
Вот как я это воспринимаю. Как и все остальное, это требует времени. Но я разберусь. Смогу справиться и наладить игру.
Я чувствую, что могу многое делать в игре. Конечно, я все еще способен набирать очки — это видно по последним матчам. Не слишком переживаю из‑за этого и не зацикливаюсь. Просто нужно дать процессу идти своим чередом и продолжать работать, как обычно", — подытожил 24-летний баскетболист.
В текущем сезоне Джейлен Уильямс сыграл 17 матчей и набирает в среднем 17,6 очка, 5,1 подбора и 5,7 передачи за 30 минут на паркете.