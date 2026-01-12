Ричмонд
Джейлен Уильямс: «Я считал себя своим главным критиком. Но, похоже, это Twitter»

Форвард «Оклахомы» Джейлен Уильямса переживает самый трудный сезон в карьере и столкнулся с волной критики в соцсетях из‑за нестабильной результативности. После победы над «Майми» он прокомментировал ситуацию на пресс‑конференции.

Источник: Спортс"

"Я считал себя своим главным критиком. Но, похоже, это Twitter. Я просто живу днем за днем. Тренер Марк [Дэйгнолт] правильно говорит: потребуется время.

У меня необычная ситуация: не так много людей получают такую травму и тем более переносят подобную операцию дважды. Поэтому я смотрю на это как на возможность показать тем, кто столкнется с подобным, что через это можно пройти.

Вот как я это воспринимаю. Как и все остальное, это требует времени. Но я разберусь. Смогу справиться и наладить игру.

Я чувствую, что могу многое делать в игре. Конечно, я все еще способен набирать очки — это видно по последним матчам. Не слишком переживаю из‑за этого и не зацикливаюсь. Просто нужно дать процессу идти своим чередом и продолжать работать, как обычно", — подытожил 24-летний баскетболист.

В текущем сезоне Джейлен Уильямс сыграл 17 матчей и набирает в среднем 17,6 очка, 5,1 подбора и 5,7 передачи за 30 минут на паркете.