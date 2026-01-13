Ричмонд
«Хоукс» не определились с планами в отношении Макколлума, который имеет истекающий контракт

По словам генерального менеджера «Хоукс» Онси Салеха, клуб пока не принял решение относительно продолжения сотрудничества с защитником Си Джей Макколлумом, который имеет истекающий контракт.

Источник: Спортс"

34-летний баскетболист пополнил состав «Атланты» в результате недавнего обмена с «Вашингтоном».

"Будем следить за развитием событий по ходу сезона, но Си Джей был очень хорош. Как мне кажется, он вполне может вписаться в нашу команду, на длительный срок.

Я очень рад, что он с нами. Но пока ничего не могу сказать о переговорах по продлению контракта", — поделился Салех.

Макколлум дебютировал за «Хоукс» в воскресенье в победном матче с «Голден Стэйт», набрав 12 очков и отдав 4 передачи за 24 минуты со скамейки.