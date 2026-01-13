Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Морэнт выложил загадочный пост на фоне слухов об обмене: «Когда дым рассеется, рядом останутся только те, кто любят тебя»

В то время как слухи и спекуляции о будущем Джа Морэнта в «Мемфисе» продолжают циркулировать, защитник выложил в соцсетях загадочный пост.

«Когда дым рассеется, рядом останутся только те, кто любят тебя», — написал Морэнт.

На фоне сложного для обеих сторон сезона стало известно, что «Гриззлис» готовы рассматривать предложения по Морэнту от других команд.

В текущем сезоне из-за травм звездный защитник сыграл всего 18 матчей. Кроме того, у него худший сезон в карьере по атакующим показателям: в среднем он набирает лишь 19 очков при 40,1% реализации бросков.

Отношения Морэнта с главным тренером Туомасом Ийсало стали напряженными после их конфликта в начале сезона, что побудило клуб отстранить 27-летнего игрока на один матч за поведение, наносящее ущерб команде.

Ранее сообщалось, что многие клубы следят за ситуацией с Морэнтом, включая «Майами», «Милуоки» и «Торонто».