Рич Пол предложил «Лейкерс» выменять Джарена Джексона, отдав взамен Остина Ривза

«Если бы я был на месте “Лейкерс”, то, вероятно, рассматривал “Мемфис” в качестве потенциального партнера по обмену Джарена Джексона-младшего.
Если вы строите команду вокруг Луки, вам нужен этот элемент для постройки фундамента, а сам Джарен не хочет быть частью перестройки в «Мемфисе».
Конечно, это болезненный момент, потому что Остина любят. Он андердог. Но суть такова, что вам надо делать то, что лучше для вашей команды, и то, что лучше для самого Ривза. А ведь он заслуживает того, чтобы ему заплатили. И он мне нравится, конечно, как игрок «Лейкерс».
«Мемфис» определенно заплатил бы Остину. Он стал бы их самым результативным игроком и главным созидателем", — считает Пол.