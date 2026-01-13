Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расселл Уэстбрук после победы над «Лейкерс»: «Мне нравится обыгрывать бывшие команды»

Защитник «Кингз» Расселл Уэстбрук после победы над «Лейкерс» (124:112) не стал скрывать, что ему доставил особое удовольствие успех во встрече с одной из бывших команд.

Источник: Спортс"

Считается, что Уэстбрука сделали козлом отпущения во время неудачного сезона «озерников», также он не прижился в коллективе Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.

"Не скажу, что у меня в таких матчах какой-то особый настрой, я в каждой встрече выкладываюсь на полную. Но да, мне нравится обыгрывать бывшие команды. По разным причинам.

Сегодня были «Лейкерс», ранее «Хьюстон». Конечно, мне было приятно", — признался Уэстбрук.

В понедельник на счету Уэстбрука 22 очка, 5 подборов и 7 передач.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше