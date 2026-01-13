В «Далласе» надеются, что Энтони Дэвис сможет вернуться на площадку уже в марте

Однако, как сообщает инсайдер Марк Стейн, в клубе сохраняется определенный оптимизм относительно сроков возвращения баскетболиста. В «Маверикс» рассчитывают, что Дэвис сможет выйти на площадку уже в марте — даже если хирургическое вмешательство все же понадобится.