Домантас Сабонис вернулся в строй после пропуска 27 матчей

Центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис в пятницу вернулся в состав команды после пропуска 27 матчей из-за частичного разрыва мениска левого колена.

Домантас не играл с середины ноября.

Во встрече с «Вашингтоном» литовец вышел на площадку со скамейки запасных за 5 минут до конца стартовой четверти. В первых 11 встречах этого сезона он набирал в среднем 17,2 очка и 12,3 подбора.