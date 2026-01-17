Домантас Сабонис вернулся в строй после пропуска 27 матчей

Домантас не играл с середины ноября.
Центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис в пятницу вернулся в состав команды после пропуска 27 матчей из-за частичного разрыва мениска левого колена.
Домантас не играл с середины ноября.
Во встрече с «Вашингтоном» литовец вышел на площадку со скамейки запасных за 5 минут до конца стартовой четверти. В первых 11 встречах этого сезона он набирал в среднем 17,2 очка и 12,3 подбора.