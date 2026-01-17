Остин Риверс: «Ричу Полу определенно не стоит вести подкаст. Все его слова воспринимаются как позиция Леброна»

"Ричу Полу определенно не стоит вести подкаст. Во-первых, зачем ему вообще подкаст? Я не понимаю. Ничего не имею против Рича. Но не понимаю, зачем ему подкаст. Он же не чертов игрок. Не знаю других агентов, которые сидят у микрофона и что-то говорят. К тому же, все его слова воспринимаются как позиция Леброна, даже если он сам так не думает.