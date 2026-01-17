Ричмонд
Остин Риверс: «Ричу Полу определенно не стоит вести подкаст. Все его слова воспринимаются как позиция Леброна»

Экс-игрок НБА Остин Риверс посоветовал агенту Леброна Джеймса Ричу Пола отказаться от записи собственного подкаста.

Пол недавно попал в неприятную ситуацию и был раскритикован, когда предложил «Лейкерс» обменять Остина Ривза.

"Ричу Полу определенно не стоит вести подкаст. Во-первых, зачем ему вообще подкаст? Я не понимаю. Ничего не имею против Рича. Но не понимаю, зачем ему подкаст. Он же не чертов игрок. Не знаю других агентов, которые сидят у микрофона и что-то говорят. К тому же, все его слова воспринимаются как позиция Леброна, даже если он сам так не думает.

Он же агент. Мне кажется, суть этой работы в том, чтобы хранить все в секрете и тихо заниматься делами. Появление на переднем плане, высказывание своего мнения об игре и тому подобном — это просто не работает.

Ричу не следует вести подкаст о баскетболе. Налицо конфликт интересов, потому что его главный клиент, клиент, который создал этот проект вместе с ним, играет за «Лейкерс». И рассуждения о составе «Лейкерс» и о том, кого им нужно обменять, звучат абсолютно безумно!" — сказал Риверс в личном подкасте Off Guard.

