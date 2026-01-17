Ричмонд
Кендрик Перкинс о «Лейкерс»: «Там нет команды. Просто группа отдельных личностей»

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс назвал одну из проблем «Лейкерс».

"Назвать их командой… Там нет команды. Просто группа отдельных личностей.

Готов поспорить на все, что у меня есть, что у этих ребят нет группового командного чата, готов поспорить, что командных ужинов на выезде не проводится. Каждый сам по себе.

Люди приходят на работу, выполняют свои обязанности, затем каждый идет своим путем. И именно так они выступают на площадке. Когда смотришь на них, на их игру в защите, сразу чувствуется, что там нет никакой командой химии«, — считает чемпион НБА в составе “Селтикс”.