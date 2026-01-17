Ричмонд
Бобби Уэбстер: «С этим поколением молодежи “Рэпторс” важно было наладить контакт. Все знают, сколько вкладывает в них Дарко Раякович»

Главный тренер Дарко Раякович возглавил «Торонто» в сезоне-2023/24. Сейчас «Рэпторс» идут на 4-м месте на Востоке с результатом 25−18.

«Когда мы нанимали его 3 года назад, знали, что он очень энергичен, позитивен. С этим поколением молодежи “Рэпторс” было очень важно наладить контакт. Все в команде четко понимают свой статус в его глазах. Видят, сколько он вкладывает в них.

В этом году команда начала выигрывать. Важная часть успеха — разносторонний тренерский опыт. Он поработал в Сербии, Испании, перебрался в НБА, набрался опыта в G-лиге. Обширные знания.

Его характер очень важен. Иногда вызывает улыбку, но он предельно интенсивен. Тормошит и подталкивает парней в раздевалке. Никакой фальши. Что на виду — то у него и на уме.

Отличный год«, — поделился генменеджер “Торонто” Бобби Уэбстер.