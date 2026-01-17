Ричмонд
Тим Леглер: «Характер и поведение Луки Дончича нервируют многих в лиге»

Обозреватель ESPN, бывший баскетболист Тим Леглер прокомментировал ход голосования на Матч всех звезд.

"Многое из того, что делает Лука Дончич, вызывает раздражение у людей. Он может быть любимчиком фанатов, потому что он потрясающе играет в атаке, и за ним интересно наблюдать.

Но все остальное. Отсутствие старания в защите. Скорость перемещения по площадке. Постоянное театральное взаимодействие с судьями. Всю игру. Хуже, чем было в «Далласе». Хоть он как-то и пытался с этим справиться, но все вернулось на свои места. Каждый проход завершается какой-то репликой.

Это нервирует людей. Не фанатов, потому что он первый по их голосам. Но представителей медиа. И игроков. Его характер и поведение", — заключил Леглер.